Claudia de Breij bedankt Axel

Kerstmarkt in Axel (foto: Omroep Zeeland)

Henk de Breij, vader van Claudia de Breij en voorzitter van de stichting, nam het bedrag in ontvangst. Het initiatief voor de inzamelingsactie komt van Brenda Verschelling. Zij is bestuurslid van Mag Ik Dan Bij Jou in Zeeuws-Vlaanderen. Ze zegt de afgelopen tijd 'geschooid' te hebben bij verschillende mensen om het bedrag bij elkaar te krijgen. Claudia de Breij is beschermvrouwe van de stichting en bedankte de donateurs in een video die op de kerstmarkt werd getoond.

Het geld wordt gebruikt voor kinderen met kanker die behandeld worden in het Máxima Medisch Centrum in Utrecht. Veel medische kosten worden vergoed, laat Verschelling weten, maar vervoerskosten van en naar Utrecht bijvoorbeeld niet. Dat soort kosten betaalt stichting Mag Ik Dan Bij Jou.

Hoewel een vrachtwagen gisterochtend een pui bij Albert Heijn kapot reed, kon de kerstmarkt op het plein vandaag gewoon doorgaan. Gerda Havertong opende de kerstmarkt door het licht van een kerstboom te ontsteken.