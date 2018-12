Raad Hulst heeft haast met Plan Perkpolder

Impressie van Plan Perkpolder (foto: OZ)

Dat bleek tijdens de raadsvergadering over onder meer Plan Perkpolder. Roctus: "We moeten eerder beginnen vind ik, want we wachten al sinds 2003, na het stoppen van het veer Kruiningen-Perkpolder, op het beloofde plan. En het is gewoon een fantastisch plan, ik kan niet wachten."

Geheimhouding

Overigens was er over het vergaderpunt Perkpolder geheimhouding afgesproken, zodat er tijdens de vergadering geen vragen over het plan gesteld konden worden. Voor Ger van Unen van de SP een logisch besluit. "Kijk als we in de openbaarheid praten over, ik noem maar wat, een jachthaven van tien miljoen, dan kun je er straks geen 11 miljoen meer voor vragen, dus die geheimhouding tijdens deze vergadering snap ik wel." Overigens vindt Van Unen Plan Perkpolder veel te groot voor de regio.

Dinsdag neemt het college van Hulst een definitief besluit. Van Unen: "Het gaat gewoon door dus."