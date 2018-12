Vlissingse bracht afpersingszaak aan het licht

Voorbeeld naaktfoto (foto: ANP)

De politie heeft inmiddels tien jonge vrouwen gevonden doe mogelijk door dezelfde verdachten werden afgeperst. Ze zijn tussen de 18 en de 25 jaar en komen uit verschillende delen van Nederland. Een van de slachtoffers is mogelijk ook verkracht door de man toen ze geld kwam afgeven om de naaktfoto's geheim te houden.

De verdachte man (23) komt uit Den Haag. Afgelopen woensdag is het voorarrest van de man door de rechtbank in Den Haag met negentig dagen verlengd. De vrouwelijke verdachten komen uit Hilversum, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. De politie onderzoekt nog wat hun rol is geweest.

Werkwijze

De politie noemt de vier verdachten cyberafpersers. Die gaan volgens rechercheur Aris van Herwijnen te werk via datingsites. Met een vals profiel met valse foto wordt er dan contact gelegd met potentiële slachtoffers en wordt ze gevraagd om eens een foto te sturen. Als het slachtoffer dan een naaktfoto stuurt benadert de afperser haar via een ander nepprofiel met de mededeling dat hij de foto's heeft. Ze moet dan betalen om de foto's van internet af te houden. Als ze dat doet kan het volgens de politie van kwaad tot erger gaan, van verdere afpersing tot verkrachting aan toe.