Zeeland wordt wakker: Plan Perkpolder, afpersing en Lein de Wolf

Impressie van Plan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Plan Perkpolder

Een groot deel van de raadsleden in Hulst wil dat eerder wordt begonnen met de uitvoering van Plan Perkpolder. Dat staat nu gepland voor begin 2021, maar raadsleden dringen aan op een jaar eerder.

Naaktfoto (foto: ANP)

Afpersingszaak

Een man en drie vrouwen zitten vast voor hun betrokkenheid bij een afpersingszaak met slachtoffers in heel Nederland. De aangifte van een vrouw uit Vlissingen bracht de zaak aan het licht. Ze moest betalen. Zo niet, zouden er naaktfoto's van haar op internet verschijnen.

Lein de Wolf (foto: Tim Adriaanse)

Lein de Wolf overleden

Lein de Wolf is gisterochtend in zijn woonplaats Mariekerke overleden. Hij was zijn hele leven betrokken bij voetbalvereniging De Meeuwen in Zoutelande. Daarnaast was zijn stem zeer bekend: hij was speaker bij het ringrijden en werkte mee aan programma's op Omroep Zeeland Radio.

Kerstmarkt in Axel (foto: Omroep Zeeland)

10.000 euro voor Mag Ik Dan Bij Jou

De stichting Mag Ik Dan Bij Jou heeft 10.000 euro opgehaald voor kinderen met kanker. Het bedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens de opening van de kerstmarkt in Axel. In een video bedankte Claudia de Breij, beschermvrouwe van de stichting, de donateurs.

Zonsopkomst in Zierikzee (foto: Lennaert de Looze)

Weer

Wolkenvelden en wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Heel lokaal valt mogelijk een vlokje motsneeuw. Het is koud, met vanmiddag maximaal 2 a 3 graden en een kille oostenwind.