Gladheid? Hoog tijd voor winterbanden!

"We hebben zomerse temperaturen gehad in een periode dat het eigenlijk al koud had moeten zijn. We merken nu dat het wisselen van de banden veel later op gang komt", vertelt Martin van Riet, eigenaar van een bandenhandel in Heinkenszand.

Toch is het volgens hem verstandig om je banden op tijd te laten wisselen, bijvoorbeeld in oktober. Volgens de bandenhandelaar denken mensen vaak dat winterbanden pas echt nodig zijn als het sneeuwt, maar is dat een misverstand. Bij temperaturen onder de 9 graden is het veiliger om met winterbanden te rijden.

Winterbanden met warm weer

Ook zou het een misverstand zijn dat het gevaarlijk is om met warm weer al met winterbanden te rijden. Het enige nadeel is dat de banden dan iets sneller slijten dan, maar dat gaat volgens Van Riet al veel minder snel dan vroeger.

Bij Riedam stonden gisteren meerdere bandenwissels op de planning. "Ik heb al een poosje de weersvoorspellingen in de gaten gehouden, maar het was nog zo warm", vertelt een van de aanwezige klanten. Ze is blij dat ze met de huidige weersomstandigheden haar winterbanden weer heeft.

Het bandenhotel in Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)