Kilo's illegaal vuurwerk in beslag genomen in Tholen

De politie heeft in Tholen en West-Brabant in totaal tweeënvijftig kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. De helft ervan (26 kilo) werd gevonden in de gemeente Tholen.

In beslag genomen vuurwerk (foto: Politie Zeeland) Het vuurwerk kwam te voorschijn tijdens een actie de afgelopen twee dagen. Een speciaal team bracht een bezoekje aan in totaal 21 adressen. Bij de politie zijn de afgelopen tijd veel klachten binnengekomen over harde knallen en andere vuurwerkoverlast. Omdat veel klagers hebben gemeld wie volgens hen verantwoordelijk was voor het afsteken had de politie wat adressen voorhanden waar het vuurwerk te vinden zou kunnen zijn. Overzicht vuurwerkactie Tholen - West-Brabant Gemeente Bergen op Zoom 8 kilo Gemeente Halderberge 10 kilo Gemeente Moerdijk 5 kilo Gemeente Steenbergen 3 kilo Gemeente Tholen 26 kilo De politie kondigt aan dat komende tijd meer acties zullen volgen.