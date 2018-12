Belg opgepakt voor het stalken van een Middelburgse

Politie (foto: ANP)

De zaak speelt sinds oktober. Aan het eind van die maand deed de Middelburgse aangifte van vernieling. Haar ex-vriend zou olie door haar brievenbus hebben gegooid en haar hebben bedreigd.

De politie stuurde naar aanleiding hiervan de verdachte Belg een brief waarin stond dat hij geen contact mocht hebben met het slachtoffer. De verdachte was hier boos over, belde de politie en liet aan de telefoon verstaan dat hij niet van plan was geweld te schuwen. De officier van justitie nam daarop het besluit dat de man kon worden aangehouden.

Bij de politie kwam gisteren informatie binnen dat hij naar Middelburg zou komen. De man is opgewacht en aangehouden.