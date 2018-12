Waarom Zeeland trots moet zijn op vliegveld Midden Zeeland

Enno Belderok kan een zucht moeilijk onderdrukken als hij uitlegt dat de toename van het aantal helikoptervluchten geen extra geluidsoverlast met zich meebrengt. "Je kunt het zo zien: we hebben één schoenendoos vol geluid. Dat geluid mogen we opmaken met vliegbewegingen en als de schoenendoos leeg is. is het gedaan. Dus er komt door deze aanvraag geen geluid bij. De verdeling wordt alleen anders." De zucht klinkt vanwege, het in zijn ogen, hardnekkige onbegrip dat er heerst over het dossier.

15 minuten per helikopter

De directeur van het vliegveld zet vol en graag in op helikoptervluchten. Vanaf 2020 is het plan dat hier wekelijks helikopters vliegen naar de nog aan te leggen windmolenparken Borssele 1 en 2. Het gaat om relatief kleine helikopters met aan boord een man of vijf met materiaal. Voor spoedreparaties. Voor groot onderhoud gaan er schepen die kant op. Met de helikopter doe je er straks een kwartiertje over naar de 'Zeeuwse' windmolenparken. Belderok: "Het is een stabiele tak. De helikopter staat hier, onderhoud gaat er vast en zeker komen."

Vliegveld wil uitbreiding naar 4000 vliegbewegingen per jaar (foto: Omroep Zeeland)

Soms niet, soms meerdere keren per dag

Hij schat dat er sommige dagen meerdere keren wordt gevlogen en andere helemaal niet. Nu zijn er 800 bewegingen toegestaan per jaar. Dat zijn 400 starts en 400 landingen. Belderok wil graag toestemming voor 4000 vluchten: 2000 starts en 2000 landingen.

Wanneer Belderok toestemming krijgt, levert dat extra werk op. Vijf voltijdsbanen op zijn vliegveld alleen. "En wat dacht je van daarbuiten? De bemanning moet eten, slapen. Er komt extra werk voor de douane, want ze vliegen naar buitenlandse wateren. Daar mag best wel wat meer oog voor zijn."

De directeur doet een oproep richting provinciale politici als ze zich buigen over het dossier: "Ga uit van feiten. De overlast neemt niet toe, de helikopters vliegen hoog, proberen meteen richting Sloegebied te gaan en vermijden de dorpen zoveel mogelijk." Ze zijn overigens van harte welkom, die politici. "Dan leg ik het nog een keer uit," zegt ie met een onderdrukte zucht.

