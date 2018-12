Deel dit artikel:













Beveiliger azc Middelburg bedreigd met een mes

In Middelburg is afgelopen nacht een beveiliger van het asielzoekerscentrum in Middelburg bedreigd met een mes. Een 31-jarige bewoner is in verband hiermee aangehouden.

Bedreiging met mes (foto: Pixabay) De beveiliger van het azc van de Laurens Stommesweg meldde rond 3 uur 's nachts dat hij was bedreigd. De politie rukte direct daarop uit om met behulp van een politiehond de dader te zoeken. In het gebouw troffen ze de verdachte aan. Hij had enkele wonden die hij volgens de politie zichzelf had toegebracht. De man is meegenomen naar het bureau. Daar kwam aan het licht dat hij te veel had gedronken. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.