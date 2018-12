Manuhuwa door breuk lange tijd aan de kant bij GOES

Jarreau Manuhuwa is door een breuk enkele weken uitgeschakeld (foto: Orange Pictures)

"Het was een vervelend weekje", begint Veenstra zijn verhaal. Manuhuwa brak afgelopen maandag op de training zijn middenvoetsbeentje. "Ik denk dat hij zeven weken niet inzetbaar is."

Eerder al liep middenvelder Remon de Vlieger op de training schade op aan de binnenband van zijn knie. "Ik denk dat de schade minimaal is, maar hij zal zondag op de bank beginnen en alleen invallen als het echt nodig is."

Daarnaast zal ook Ray Kroon als wisselspeler beginnen. "Ray is al een tijdje niet fit, maar kon de afgelopen weken wel spelen. Nu begint hij op de bank."

De blessures van de drie spelers komen bovenop de afwezigheid van het drietal Wissel, Van Hecke en De Punder. Deze drie spelers zijn al langer uit de roulatie met blessures.

Ondanks de problemen wil Veenstra zondag voetballen. "Al hebben we 25 blessures, ik wil zondag spelen." GOES kwam door afgelastingen tegen Quick en Hercules al twee weekenden niet in actie.

Derde Divisie

stand 1. TEC 15-34 2. UNA 15-31 3. Jong FC Volendam 15-30 4. ADO'20 15-29 5. OFC 15-27 6. GOES 13-24

Door de blessures vervangt Jesse Bank centraal achterin Manuhuwa. "Ik ben heel tevreden over zijn ontwikkeling. Hij krijgt nu zijn kans." Datzelfde geldt voor Hiep Nguyen op het middenvelder De Vlieger vervangt. "Jesse en Hiep zijn goed bezig en hebben nooit gezeurd dat ze niet zoveel speelden."

GOES tegen UNA begint zondag al om 14.00 uur op Sportpark Het Schenge in Goes.

Succesvol jaar

De wedstrijd tegen UNA is het laatste duel van GOES in het kalenderjaar 2018, dat voor de Bevelandse club uiterst succesvol was. GOES promoveerde voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Derde Divisie en won de districtsbeker. Ook dat was niet eerder gebeurd.

Hieronder een overzicht van de resultaten van GOES in het bijna afgelopen jaar.