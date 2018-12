Zeeuwse profs aan de start van 3e StrandRide for the Roses

Deelnemers DELTA StrandRide ploeteren op het strand (foto: OZ)

De deelnemers rijden van de Brouwersdam over het strand naar Westenschouwen en terug. Op verzoek van Staatsbosbeheer drukt de organisatie iedereen die mee wil doen op het hart om rekening te houden met de kwetsbare natuur.

Daarmee wordt gedoeld op de nieuwe duintjes op het Verklikkerstrand tussen de overgang van Strandpaviljoen de Zwaluw en de duinovergang bij Camping de Duinhoeve. Dit is een traject van bijna 3 kilometer. De deelnemers dienen de transportroute te volgen. De oude en nieuwe duinen zijn verboden terrein.

Boa's houden toezicht

De organisatie meldt dat tijdens de StrandRide Boa's *buitengewoon opsporingsambtenaren) toezicht zullen houden. "Het is de eerste maal in het drie jarig bestaan van de StrandRide dat de organisatie hiermee te maken krijgt." zegt voorzitter Eddie Bogaert. " Wij zullen via allerlei communicatiekanalen de deelnemers en vrijwilligers op het advies van Staatsbosbeheer attenderen. Wij respecteren de natuur".

Derde keer

De DELTA StrandRide wordt voor de 3e keer gereden. Beide vorige keren werd door 'het kleinere broertje' van de DELTA Ride for the Roses ruim 7.000 euro binnnegehaald voor een door het KWF geselecteerd onderzoek.

