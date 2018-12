Basisschoolleerling lastiggevallen in Goes

Jongetje op de fiets met muts op en handschoenen aan, archieffoto (foto: ANP)

De jongen is na het voorval naar huis gegaan, heeft het zijn ouders verteld, die hebben aangifte gedaan. Ook de schoolleiding heeft contact met de politie gehad. Eind vorige maand maakte de Kloetingseschool bekend dat een van haar leerlingen door een man was lastiggevallen. De school heeft toen alle scholen en sportclubs in de omgeving gewaarschuwd.

Politie: geen strafbare feiten

Het is niet bekend of het om dezelfde man gaat. Een politiewoordvoerder laat weten dat de man geen strafbare feiten heeft gepleegd, en dat de politie weinig kan doen. De directeur van De Wingerd heeft de ouders van leerlingen een mail gestuurd met het verzoek attent te blijven. Ook op school is er over het voorval gesproken.

Lees ook: