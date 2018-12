Tv-zender CTV Zeeland stopt en wordt productiehuis

(foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland laat al de meeste achtergrondprogramma's op televisie in opdracht maken door productiehuizen en de komst van CCXL Media betekent een nieuwe én Zeeuwse speler op de markt. Omroep Zeeland is blij met deze ontwikkeling, omdat er binnen Zeeland weinig productiehuizen met studiofaciliteiten zijn die televisieprogramma's kunnen realiseren. Daarnaast biedt CineCity de mogelijkheid voor locatie-uitzendingen, bijeenkomsten en presentaties.

Een productiehuis of productiemaatschappij is een bedrijf dat theatervoorstellingen of radio- en/of tv-programma's produceert voor anderen.

Overeengekomen is dat CCXL Media als buitenproducent met ingang van januari onder begeleiding van Omroep Zeeland het televisieprogramma 'Evenement van de Week' gaat verzorgen. Later dit jaar zal CCXL Media televisiejournaals rond Contacta en de culturele festivals, Zeeland Nazomerfestival en Film by the Sea, produceren. Verder is Omroep Zeeland met CCXL Media in gesprek over een wekelijks sportprogramma op televisie dat vanaf medio januari te zien moet zijn.