Jan Poortvliet: van WK-finalist tot postbezorger

"Ja, er zijn onderweg wel eens wat dingen verkeerd gegaan", zegt Poortvliet vanuit het postkantoor in zijn woonplaats Eindhoven. "Ik had wel een aardig potje, maar dat is toch minder geworden door een aantal privéproblemen."

De laatste keer dat de sportredactie van Omroep Zeeland hem sprak, was Poortvliet bezig aan een trainersklus in China, waar hij vooral jeugdspelers trainde. Daar is hij definitief mee klaar. "Mijn zoon had daar moeite mee en doordat hij dat had, had ik dat ook. Op een gegeven moment werd het zo erg dat hij echt meermaals vroeg of ik kon blijven." En dat deed Poortvliet.

Jan Poortvliet (63) speelde als voetballer voor PSV, Roda JC, Olympique Nimes, FC Antwerp, Cannes, Eendracht Aalst en VCV Zeeland. Hij speelde ook voor het Nederlands elftal. Poortvliet kwam tot 19 interlands, waarvan de verloren WK-finale van 1978 de meest belangrijke was. Na zijn loopbaan werd hij trainer. Hoofdtrainer was hij bij RBC, FC Den Bosch, Telstar, Helmond Sport, Southampton en FC Eindhoven.

Verweggistan

Nu bezorgt hij pakketten door heel Eindhoven en omgeving. Het is nodig om een boterham te kunnen verdienen, maar Poortvliet vindt het ook echt leuk. "Ik voel me waardevol. En nu heb ik de kans bij Nuenen gekregen. Ik had ook andere mogelijkheden, maar dan moest ik weer naar Verweggistan. En dat wilde ik niet en zeker niet voor de prijzen die ze mij boden."

Jan Poortvliet voor de dug-out van Nuenen (foto: Orange Pictures)

Poortvliet is en blijft een voetbaldier. Bij Nuenen keerde hij terug op het oude nest, hij trainde de club al eerder. Daarnaast traint hij ook nog voetballertjes bij een voetbalschool. "Dat is altijd op vrijdagavond. Dan begint voor mij het weekend echt. Als ik weer op dat veld sta."

Oude bekenden

Met Nuenen staat hij op dit moment in de middenmoot van de Hoofdklasse. Zondag speelt hij dus tegen Vlissingen. "Het is altijd leuk om te spelen tegen bekenden. Ik kom deze keer met het autootje, dan kan ik nog wat langer blijven hangen, haha."