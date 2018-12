Strijdbare oude dame beroofd van tas

Strijdbare oude dame beroofd van tasje (foto: ANP)

De 77-jarige dame was niet van plan zomaar haar tas af te staan aan de dief. Ze hield de tas tegen haar aangedrukt en viel tijdens de worsteling op de grond. Na enkele forse rukken lukte het de overvaller pas om de tas af te pakken. Hij vluchtte weg en liet de vrouw aan haar lot over. Met moeite kon ze overeind komen en naar huis strompelen. Op de weg naar huis vond ze haar tas terug, al het contante geld was er uitgehaald.

De politie is op zoek naar de dader. Op de spullen van de vrouw is gezocht naar vingerafdrukken en DNA-sporen. De vrouw zag dat het een man met een donkerblauwe jas was met een capuchon. Ook zou hij een muts op hebben gehad. Hij droeg een trainingsbroek met witte streep aan de zijkant.