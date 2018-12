Onzichtbare drugsbaronnen trekken aan de touwtjes in de Zeeuwse onderwereld

Onzichtbare drugsbazen trekken achter de schermen aan de touwtjes (foto: Omroep Zeeland)

Dat onderzoeksbureau heeft uitgezocht dat de drugsbazen zogenoemd onzichtbaar leven, en daardoor buiten schot blijven. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft eerder al 25 miljoen euro vrijgemaakt om drugsbazen in het zuiden van Nederland aan te pakken. Met de miljoenen kan de Taskforce Brabant-Zeeland de opsporing van bijvoorbeeld geldstromen beter onderzoeken.

Juridisch onzichtbaar

Uit het onderzoek blijkt dat drugsbazen zich juridisch onzichtbaar hebben gemaakt, via ingewikkelde fiscale en juridische constructies. Verder wonen ze volgens de onderzoekers in onopvallende huizen en hebben ze een normale levensstijl. De drugsbazen zouden op hoog niveau contact hebben met Colombia en Pakistan.

Onderzoeksbureau Beke concludeert dat de drugsproblematiek in Brabant-Zeeland draait om de productie van drugs, de doorvoer en de verkoop. De wiet, hasj en de synthetische drugs worden in het gebied geproduceerd en verkocht aan binnen- en vooral buitenlandse afnemers. De cocaïne, verscheept vanuit Zuid-Amerika, komt onder meer in Vlissingen en Terneuzen binnen en wordt vervolgens opgehaald en verder vervoerd.

Wortels in Brabant

Volgens het onderzoeksbureau wordt de toplaag met name gevormd door autochtone Nederlanders, al hebben sommige van de drugsbazen een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Ze zijn vaak al 20 tot 30 jaar actief in de wereld van de drugshandel. Hoewel de invloed van de drugsbazen zich ook zeker uitstrekt tot in Zeeland, komen ze volgens de onderzoekers niet uit onze provincie. Ze zouden allemaal hun wortels in Brabant hebben.

De politie krijgt tot nu toe geen vat op de schimmige onderwereldbazen. Alleen de voetsoldaten van de criminele organisatie worden opgepakt, maar zolang de achterliggende organisatie niet wordt opgerold, verandert er weinig. Met het extra geld moet de politie proberen die verborgen organisatie aan te pakken.

Lees ook: