'Als Antwerpen beter plant is er in Zeeland veel minder CO2-uitstoot'

Volgens maritiem deskundige Sebastiaan Keijmel is het meevaren met op en afgaand tij één van de opties. "Als je dat doet maak je gebruik van de stroming. Zeg even dat dit vijf kilometer per uur is. Als je die mee hebt hoef je die snelheid niet meer in je brandstof te steken. Dat kan een besparing opleveren van ik schat tien tot twintig procent als het gaat om CO2-uitstoot."

Maar dat bekent dat rederijen en de Antwerpse haven, als het gaat om de grote tankers en containerschepen, nog meer in moeten zetten op een andere planning. Volgens Keijmel is het een kwestie van omdenken. "Het betekent dat het personeel in de havens eerder moet beginnen met werken, later klaar zijn maar als ze flexibeler gaan werken zou dat een goede oplossing kunnen zijn."

Risico

Aan de oplossing zit een risico verbonden. Met het op en afgaand tij meevaren betekent namelijk dat schepen minder makkelijk kunnen bewegen dan wanneer ze tegen de stroom in varen. "Je moet zeker gaan kijken bij welke schepen je dit zou toepassen. Het kan zijn dat je zegt bij schepen met gevaarlijke lading doen we het niet en bij andere schepen laten we het wel doorgaan."

Containerreus stoot op de Westerschelde onder andere CO2 uit (foto: Omroep Zeeland)

In een reactie laat een woordvoerder van de Antwerpse haven weten het onderzoek en de aangedragen oplossingen eerst uitvoerig te willen bestuderen voordat ze met een gedetailleerd antwoord komen.

