Hoek sluit zonder Constansia eerste competitiehelft af

Jonathan Constansia scoorde tegen Achilles'29 en kreeg een gele kaart. Hij is geschorst voor het duel tegen VVOG. (foto: P.Maljaars)

Van Nyemb was al bekend dat hij de laatste twee duels voor de winterstop zou missen. Constansia kreeg afgelopen weekend tegen Achilles'29 zijn vijfde gele kaart en is geschorst.

De Nooijer wil niet te lang stilstaan bij de offday die Hoek had tegen laagvlieger Achilles'29 (4-4 gelijkspel). "Ik ga me er pas zorgen over maken als dit twee of drie keer gebeurd. Het was natuurlijk teleurstellend, maar ik denk dat iedereen in de groep wel beseft dat we een wedstrijd niet met drie man kunnen winnen."

Derde Divisie

stand 1. Noordwijk 15-35 2. Quick Boys 15-33 3. DVS'33 15-31 4. Hoek 15-29 5. Harkemase Boys 15-28 13. VVOG 15-19

Bij een goed resultaat blijft Hoek in de top vijf van de Derde Divisie staan. Tegenstander VVOG staat dertiende en speelt een wisselvallig seizoen. Topscorer Rihairo Meulens (oud-prof van onder andere FC Volendam, Rapid Boekarest, FC Dordrecht en Almere City) is na zijn rode kaart tegen SJC geschorst voor het duel tegen Hoek.

Sidi Ceesay scoorde voor Hoek de meeste goals tot nu toe in 2018. (foto: Sjaak van der Salm)

Het duel tegen VVOG is de laatste wedstrijd van Hoek in het kalenderjaar 2018. Hieronder een overzicht van de prestaties van Hoek tot nu toe in 2018, waarin promotie naar de Derde Divisie werd bewerkstelligd.

Hoek verloor maar twee duels op eigen veld: tegen Achilles Veen en Ajax.

Hoek scoorde in 36 duels tachtig doelpunten. Sidy Ceesay (foto) nam de meeste voor zijn rekening: twaalf stuks. Hoek kreeg 47 doelpunten tegen.