Vijftien kerstbomen uit winkelstraat gestolen of vernield

De kerstbomen moeten de winkelstraten in Oost-Souburg een kerstsfeer geven, maar de ondernemers hebben er intussen al hun buik van vol. Vijftien van de ruim vijftig bomen zijn in een week tijd gestolen of in brand gestoken.

Eén van de kerstbomen die nog wel in de Kanaalstraat staat. (foto: Omroep Zeeland) Anneke Bol van ondernemersvereniging Actief Ondernemend Souburg is teleurgesteld. "Ik vind het heel jammer dat dit soort dingen in deze tijd gebeuren. Blijf toch met je handen overal vanaf." Al een aantal jaren worden de kerstbomen door de vereniging gekocht en bevestigd aan lantaarnpalen in de winkelstraten van Oost-Souburg. Tot vorig jaar werden ze ook nog versierd, maar die spullen werden uit de boom meegenomen. Nu zijn de bomen zelf blijkbaar aan de beurt. Ze komen met een scooter aangereden, knippen 'm los en rijden ermee weg." Anneke Bol, ondernemersvereniging Oost-Souburg Volgens Anneke Bol staat een diefstal van één van de bomen op de beveiligingscamera van een winkel in de Kanaalstraat. "Ze komen met een scooter aangereden, knippen 'm los en rijden ermee weg." Of de bomen telkens door dezelfde daders worden meegenomen is onduidelijk. De ondernemersvereniging heeft de beelden veilig gesteld en geeft de dader(s) een week de kans om zich te melden. Wanneer dit niet gebeurt stappen ze naar de politie om aangifte te doen. Honderden euro's Bol twijfelt of er volgend jaar weer kerstbomen in Oost-Souburg zullen staan. "Je mag eigenlijk niet toegeven aan dit soort dingen, maar dit heeft ons nu al honderden euro's gekost."