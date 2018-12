'Werkzaamheden Thermphos worden steeds veiliger'

"De grootste gevaren zijn nu onder controle. Het pure fosfor is nu afgevoerd," zegt Diederik Samsom. Onrust is wat Samsom betreft dan ook niet aan de orde. "Ik heb gevraagd naar de onrust, maar ik heb hem niet geproefd. Dat betekent niet dat er geen onrust is."

'Werkzaamheden en het terrein veiliger'

Over het inkrimpen van de medische dienst zegt hij: "Die afschaling hoort natuurlijk bij het feit dat de werkzaamheden en het terrein veiliger worden. Maar als er iets gebeurt moet er wel ingegrepen kunnen worden."

Diederik Samsom over sanering Thermphos

Een jaar geleden bemiddelde Samsom met succes over de financiering van de sanering van Thermphos. Hij adviseerde het Rijk, North Sea Port en de provincie om de resterende 87 miljoen euro die nog nodig was voor de schoonmaak door drieën te delen.

Pure fosfor is afgevoerd

Sindsdien is het vervuilde terrein van de failliete fosforfabriek flink aangepakt. Het pure fosfor is nu afgevoerd. Er ligt alleen nog fosforslib op het terrein. Diederik Samsom: "Het blijft een ongelofelijk moeilijke klus en het is nog lang niet klaar." In totaal kost de sanering meer dan 110 miljoen euro.

De oud-PvdA-politicus is tegenwoordig lid van de Raad van Commissarissen van de fusiehaven North Sea Port.