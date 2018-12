Ze komen eraan: de nieuwe sterrenkoks van Zeeland

Vanaf het eerste jaar werken de studenten in een restaurant en worden ze door de school op locatie begeleid. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten, de kok leert het al doende het vak en het restaurant profiteert mee van zijn leerproces.

Praktijk

De opleiding tot zelfstandig werkend kok is op zich niet nieuw voor Scalda maar tot nu toe wordt alleen op de 'ouderwetse' manier les gegeven. Veel naar school en amper werken in de praktijk. En juist die praktijk is zo belangrijk om de nodige ervaring op te doen. Zeker als je ambities hoog liggen, zoals bij de bijna afgestudeerde Jeffrey Buijl en Collin Heijwegen....

We hebben in Zeeland een reputatie hoog te houden op culinair gebied met zeven sterrenrestaurants waaronder Inter Scaldes, dat vorig jaar de felbegeerde derde Michelinster kreeg.

In totaal heeft Zeeland nu tien Michelinsterren. Als het aan de kenners ligt komt daar dit jaar in elk geval één ster bij, voor restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk.

Vorig jaar werd het restaurant ook al getipt, maar tot grote teleurstelling van Thijs Meliefste greep hij toen naast zijn eerste Michelinster. In de restaurantgids van GaultMillau kreeg Meliefste in ieder geval al meer punten dan in de vorige editie, dus de voortekenen zijn goed.

Aanstaande maandag 17 december wordt in het DeLaMar theater in Amsterdam de nieuwste Michelingids gepresenteerd.