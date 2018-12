Een column van Marcel Decraene, politiek verslaggever bij Omroep Zeeland

Column Marcel Decraene: Minibosjes tegen de vervreemding van de natuur (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland rooit er lustig op los en plaatst tegen de afspraak in geen bomen terug waar dat eigenlijk wel zou moeten. Maar aan de andere kant moeten er tiny forests komen, minibosjes midden in de stad. Die zijn qua oppervlakte minimaal 200 en maximaal 400 vierkante meter groot, ongeveer één à twee tennisbanen. Versteende stedelijke gebieden houden zo contact met de natuur, aan kinderen kan dichtbij huis iets worden geleerd over biodiversiteit en het is ook nog eens goed om de wateroverlast tegen te gaan. Vast nuttig als je in Rotterdam-Centrum woont, maar op Noord-Beveland?

Aanvankelijk was het hele project van het IVN Natuureducatiefonds uit Amsterdam trouwens ontsnapt aan de Zeeuwse aandacht. Dat is begrijpelijk. Een belangrijk criterium was dat alleen gemeenten met 100.000 inwoners of meer mee konden doen en die zijn er niet in Zeeland.

50.000 euro voor tiny forests

Maar een aantal lokale bestuurders verzon een list. Borsele, Goes, Noord-Beveland, Terneuzen en Middelburg tekenden gezamenlijk in, want samen haalden ze het vereiste aantal inwoners wél. En warempel: IVN keurde de aanvraag goed en stelde voor de vijf gemeenten een subsidie van 60.000 euro ter beschikking. Maar gemeenten tasten zelf ook in buidel. Goes bijvoorbeeld, dat voor twee minibosjes 20.000 euro krijgt van IVN, wil volgend jaar 50.000 euro aan de tiny forests besteden en het jaar daarop hetzelfde bedrag. Daar kun je een leuk bosje van aanleggen. In totaal komen er zes minibossen in de provincie.

Minibosjes vast nuttig in Rotterdam, maar op Noord-Beveland? (foto: Omroep Zeeland )

De aanvraag is dus goedgekeurd, dus eind goed al goed kun je zeggen. Maar je kunt je ook afvragen of de minibosjes wel passen in een agrarische provincie als Zeeland, waar grote steden ontbreken. Tussen de gemeenten Goes en Middelburg, om er maar eens twee te noemen, ligt heel veel groen en platteland. En tussen Terneuzen en Borsele ook nog eens heel veel water.

Bestaande bossen uitbreiden

Maar zeg tegenwoordig klimaatbeheersing, biodiversiteit, educatie en waterbeheersing en al het kritisch vermogen smelt als sneeuw voor de zon. Wat dan, niets doen? Zeker niet, je zou met het geld ook bestaande Zeeuwse bossen, die mooi maar in omvang toch bescheiden zijn, kunnen uitbreiden. Of je maakt bestaande stadsparken groter en diverser.

Een provinciebestuurder zei vorige week vrijdag tijdens de Statenvergadering dat te veel bomen niet passen in het open karakter van het Zeeuwse landschap. Maar misschien moeten we in Zeeland toch maar eens beginnen met het terugplanten van de gekapte bomen. Dat is heel goed voor de natuur en de biodiversiteit.

Lees ook: