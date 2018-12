'Vissers moeten nauw gaan samenwerken om de visserij overeind te houden'

Vissers op zee, archieffoto (foto: Omroep Zeeland )

Met name de onduidelijkheid rond de Brexit is één van de struikelblokken die de vissers in Zeeland en Zuid-Holland alleen door samenwerking het hoofd kunnen bieden. Het rapport werd dan ook uitgebracht kort nadat de Britse minister voor visserij George Eustice in het Lagerhuis zei dat de harde Brexit waar Groot-Brittannië op af lijkt te stevenen 'automatisch' een einde maakt aan de activiteiten van Nederlandse pulsvissers in Britse wateren.

Effecten op het zeeleven

Die pulsvissers gebruiken kleine schokjes om platvissen op te schrikken van de bodem en zo de netten in te drijven, in tegenstelling tot de 'gewone' vismethode waarbij kettingen worden gebruikt om de vissen op te jagen van de bodem. De Britten zijn tegen die vismethode omdat er te weinig duidelijk zou zijn over de effecten op het zeeleven. Bovendien kunnen pulsvissers op plaatsen vissen die voor de ouderwetse boomkorvisserij onbereikbaar zijn.

Veel Zeeuwse vissers gebruiken een pulskor, waarmee ze elektrisch vissen (foto: Omroep Zeeland)

Dat terwijl pulsvisserij volgens onderzoekers minder slecht is voor de vissen dan de traditionele boomkorvisserij. Die conclusie trok de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) eerder dit jaar.

Visserij heeft het naar eigen zeggen zwaar

Maar de onduidelijke gevolgen van die harde Brexit is niet het enige wat op de visserijsector afkomt. Veranderende maatschappelijke inzichten, klimaatverandering, nieuwe natuurlijke vijanden, zoals de oesterboorder die oesters in de Oosterschelde doodt en opeet, de bouw van windparken op zee, waardoor er minder ruimte komt voor visgebieden, keiharde concurrentie en de steeds strengere eisen aan voedselveiligheid, al met al heeft de visserij het naar eigen zeggen zwaar.

Het visserijcluster is van grote economische betekenis voor Zuidwest Nederland. Inclusief toelevering, dienstverlening, verwerking en afzet, bedraagt de economische waarde bijna 1,4 miljard euro en zijn in het gebied zo'n 3200 mensen voor hun dagelijkse inkomsten in meer of mindere mate afhankelijk van de visserij.

Toekomstvisie

Om die positie ook de komende jaren te handhaven, is met partijen gewerkt aan de toekomstvisie van de visserijsector in Zuidwest Nederland. Dat is de Innovatieagenda 2022, die vandaag werd gepresenteerd tijdens een Visserijtop in Kamperland. Daarin is vastgelegd hoe de Zeeuwse en Zuid-Hollandse vissers samen kunnen zorgen voor zaken als het behoud van banen, meer kennis over duurzaamheid en innovatie én een goede naamsbekendheid.

