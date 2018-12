Deel dit artikel:













Tennisster Lesley Kerkhove stoot door naar halve finale NK

Tennisster Lesley Kerkhove uit Zierikzee heeft vanavond de halve finale van de NK tennis in Alphen aan den Rijn behaald. Ze was in twee sets (6-2, 6-4) te sterk voor de 18-jarige Daevenia Achong.

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures) Halve finale In de halve finale treft Kerkhove morgen Suzan Lamens. De partij start op zijn vroegst om 18.30 uur. Goede kans op eindzege De NK tennis duurt tot en met zondag. De als derde geplaatste Kerkhove heeft een goede kans om deze na 2011 opnieuw te winnen. Kiki Bertens, Arantxa Rus, Richel Hogenkamp, Quirine Lemoine en Michaella Krajicek doen om uiteenlopende redenen niet mee aan het toernooi. Dubbelspel Ook in het dubbelspel maakt Kerkhove, samen met Demi Schuurs, nog kans op de eindwinst.