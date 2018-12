'Die auto kwam in volle vaart op me afrollen'

Volgens de chauffeur van de bedrijfswagen kwam de auto in volle vaart aangerold, dwars over de middenberm. Ze trapte vol op de rem, maar kon niet voorkomen dat de twee voertuigen frontaal op elkaar botsten. De motor van de bedrijfswagen vloog door de klap in brand en moest geblust worden. De auto kwam op zijn kop tot stilstand.

"Toen ik die auto ondersteboven voor me zag, dacht ik: die leeft niet meer", vertelt de vrouw die de bedrijfswagen bestuurde. "Maar hij leefde gelukkig nog en kwam op eigen kracht naar buiten gekropen."

Blusschuim

Het ongeluk gebeurde rond 05.55 uur bij de kruising met de Bredeweg. De brandweer heeft met blusschuim de brandende bestelwagen geblust. De bestuurder van de auto is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Tijdens het blussen en de bergingswerkzaamheden was de weg afgesloten. Rond 07.10 uur waren beide voertuigen meegenomen door een bergingsbedrijf en kort daarna werd de weg weer vrijgegeven.

Bij de botsing op de N59 bij Oosterland raakte de inzittende van de auto gewond (foto: Omroep Zeeland)