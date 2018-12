Waarschuwing voor gladheid: vanavond natte sneeuw en ijzel

Op de Stavenisseweg bij Stavenisse raakt een auto van de weg door gladheid (foto: HV Zeeland)

Volgens de weersverwachting trekt na achten vanuit het zuidwesten natte sneeuw en ijsregen de provincie over. Er kan een sneeuwdek ontstaan van 1-3 cm, lokaal meer, met gladheid als gevolg. Daarbij gaat het ook flink waaien: de zuidoostenwind trekt aan tot 6 Beaufort. In het zuidwesten gaat de sneeuw vannacht over in regen of motregen en dan verdwijnt de gladheid.

Tien ongelukken

Afgelopen donderdag zorgden gladde wegen voor meerdere ongelukken in Zeeland. In een paar uur tijd vonden er zeker tien ongelukken plaats, waarbij meerdere auto's van de weg zijn geraakt. Daarbij zijn zeker drie gewonden gevallen. Ook toen was code geel afgegeven voor gladheid.

Lees ook: