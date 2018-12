Groene Ster in slotseconden onderuit tegen Hovocubo

Said Bouzambou scoorde drie keer, maar dat was niet genoeg (foto: Paul ten Hacken)

Een 10-metertrap vijftien seconden voor tijd deed Groene Ster de das om. "Het was een beetje flauw om die overtreding te geven", zegt assistent-trainer André Siereveld, die samen met Azdine Boufrahi de honneurs waarnam omdat trainer Samir Yaaqobi afwezig was vanwege familie-omstandigheden. "Het was een felle wedstrijd en wij stonden op vijf overtredingen toen Mourad Azzanagui in een duel kwam met een speler van Hovocubo." De scheidsrechters zagen een overtreding en moesten toen een 10-metertrap geven. Mats Velseboer benutte het buitenkansje.

Groene Ster was naar Noord-Holland afgereisd om de achterstand op de top-vier, wat aan het eind van het seizoen play-offs betekent, te verkleinen. "Maar in de eerste helft hadden we niks te vertellen", zegt Siereveld. Die zijn team toen al met 2-0 achter zag staan. Vlak na de onderbreking werd het zelfs 3-0. Maar toen rechtte Groene Ster de rug. Said Bouzambou scoorde drie treffers, waarvan de laatste anderhalve minuut voor het einde viel. Zoals gezegd verloor Groene Ster alsnog in de absolute slotfase.

Groene Ster heeft nu winterstop. Op 18 januari wordt de competitie hervat. Dan speelt Groene Ster een thuiswedstrijd tegen TPP/Feyenoord Futsal.