Schets scoort eerste goal voor Dordrecht, maar gaat hard onderuit

Siebe Schets uit Vlissingen scoorde zijn eerste goal voor FC Dordrecht - archieffoto (foto: Orange Pictures)

Vijf minuten stond Schets in het veld toen hij met zijn hoofd voor de 3-1 tekende. FC Dordrecht is nu terug te vinden op de achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Andere Zeeuwen

Een andere Zeeuw die gisteren in actie kwam was Tom Boere uit Terneuzen bij FC Twente. Hij won op bezoek bij Cambuur Leeuwarden met 0-1. Op de bank bij FC Twente zat Godfried Roemeratoe uit Vlissingen.

Go Ahead Eagles speelde de topper tegen koploper FC Den Bosch. Met Julius Bliek en Istvan Bakx in de basisopstelling werd er niet gescoord in Deventer.