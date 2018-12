Deel dit artikel:













Politie onderzoekt inbraken in Tholen

In Tholen is gisteravond in vier woningen ingebroken. Dat gebeurde in woningen aan de Koningin Julianastraat, de Jonkheer van Vredenburchlaan, de Touwslagersdreef en de Pergola. In het laatste geval ging het om een poging tot inbraak.

(foto: informedmag.com) De daders zijn bij alle woningen binnengekomen door een raam aan de achterzijde van de woning open te breken. De bewoners van de woning aan de Pergola waren thuis toen de inbrekers trachtten binnen te komen. Buiten zagen ze twee in het donker geklede verdachten wegrennen. De politie heeft met meerdere eenheden gezocht naar de verdachten, maar niemand gevonden. Uit één van de woningen zijn sieraden gestolen. Het is niet duidelijk of er iets uit de andere twee woningen is ontvreemd. De politie vraagt getuigen van de inbraken zich te melden.