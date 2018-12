Gele hesjes protesteren in Middelburg: 'Rutte moe dokke!'

Betogers in gele hesjes tijdens een protestwandeling in Maastricht. (foto: ANP)

De organisatie zegt actie te voeren voor een sociaal Nederland; 'Voor een maatschappij waar iedereen meetelt en iedereen goed kan leven'. Bij de actiepunten staat onder meer dat de minimumlonen en uitkeringen omhoog moeten, dat er een nationaal zorgfonds moet komen en dat de pensioenleeftijd terug naar 65 moet.

De mars gaat door de Lange Delft en via de Markt naar Plein 1940. Onduidelijk is hoeveel mensen er mee zullen lopen. Op de Facebookpagina van De Zeeuwse Gele Hesjes hebben een kleine veertig mensen zich aangemeld.

Andere gele hesjes in Vlissingen

Morgen is er ook in Vlissingen een protestmars met gele hesjes. Dat is georganiseerd door een andere actiegroep. Zij noemen zich ook De Zeeuwse Gele Hesjes. Deze groep protesteert tegen diverse dingen: tegen tol voor de Westerscheldetunnel, toenemende armoede en het Marrakesh-pact. Bij de aankondiging van hun evenement op Facebook hebben tot nu toe maar een paar mensen zich aangemeld.

