Bouzambou en El Hattach vertrekken bij Groene Ster

Bouzambou en El Hattach vertrekken weer bij Groene Ster (foto: Omroep Zeeland)

Said Bouzambou legt uit waarom hij nu weer vertrekt bij Groene Ster

Toen speelden ze een internationaal toernooi. Nu gaan Bouzambou en El Hattach competitie spelen. "Het is voor ons weer een mooie kans", legt Bouzambou uit. "Het is een mooi avontuur. Ik heb het vorig jaar mee gemaakt en dat wil ik graag weer." Het is niet de eerste keer dat Bouzambou en El Hattach in Indonesië gaan spelen. Hij is dan ook wel een beetje verliefd geworden op het land. "Ik heb altijd gezegd dat als ik terug kon dat ik dan ging. Het zaalvoetbal leeft daar echt."

Voor Groene Ster is het zuur dat twee sterkhouders vertrekken. Zeker nu ze de aansluiting met de top-4 in de eredivisie te pakken hebben. "Aan de ene kant is dat zonde, maar dit hadden we wel afgesproken. Maar ik denk dat de jongens vorig jaar hebben laten zien dat ze ook zonder Khalid en mij klaar zijn om wedstrijden te winnen en de play-offs te halen. "

