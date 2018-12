Doorgewinterde winkeldieven met baby in kinderwagen op heterdaad betrapt

Winkeldief steelt make-up, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Toen het winkelpersoneel de tassen van het stel wilde controleren op gestolen spullen, ging de vrouw ervandoor. De medewerkers hielden de man tegen en belden de politie. De opgeroepen agenten hebben de man gearresteerd. Hij identificeerde zichzelf als een 40-jarige man uit Mongolië, maar het is volgens de politie nog onduidelijk of dat zijn echte identiteit is. De man is gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau.

Geprepareerde tas

De twee dieven liepen in de winkel rond met een baby in een kinderwagen. In overleg met Veilig Thuis is er een familielid gewaarschuwd voor de opvang van de baby. Verder hadden de twee een zogenoemde geprepareerde tas bij zich. Zo'n tas is vanbinnen bekleed met aluminiumfolie om de sensoren in de anti-diefstalpoortjes om de tuin te leiden.

Voorbeeld van een 'geprepareerde tas' (foto: Wijkagent Goes-Oost)

Dat de man en vrouw ervaren winkeldieven zijn, bleek ook uit hun buit van eerdere diefstallen. Bij het doorzoeken van zijn spullen vonden de agenten een autosleutel. De bijbehorende auto bleek vlakbij geparkeerd te staan en in die auto werden meerdere spullen gevonden die volgens de politie vermoedelijk gestolen zijn.

Buit

De in de auto aangetroffen buit bestaat onder meer uit vijftien haarverzorgingsproducten van verschillende merken, scheermesjes, een tondeuse, geurkaarsen, lampen, lego en allerlei soorten make-up. De politie is nu op zoek naar winkeliers die zulke spullen missen, in de hoop dat samen met de rechtmatige eigenaren meerdere winkeldiefstallen aan de aangehouden verdachte gekoppeld kunnen worden.

Een deel van de eerdere buit van de winkeldieven, weet u wie de rechtmatige eigenaar is? (foto: Politie)

Uit contact met de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) blijkt dat de verdachte zich van meerdere aliassen bedient en een uitzetbaar vreemdeling is. Zijn identiteit wordt nu nader onderzocht.

Vrouwelijke verdachte

Volgens de politie is de vrouwelijke verdachte nog niet aangehouden, maar is haar vermoedelijke identiteit wel bekend. "We weten in ieder geval in welke richting we het moeten zoeken", aldus een politiewoordvoerder.