Onrust in Goes door nepvuurwapen

Bedreiging met met een vuurwapen - archieffoto (foto: Geoffrey Fairchild)

Korte tijd later wezen zij een man aan die op de fiets richting de Bergweg reed. De verdachte werd aangehouden, maar bij hem is geen wapen aangetroffen. Na verhoor bleek het wapen in zijn woning in de De Graafstraat te liggen. Daar zijn uiteindelijk twee speelgoedwapens gevonden. De wapens zijn in beslag genomen. De verdachte is opgepakt, maar mocht later op de avond weer naar huis.

De politie benadrukt dat speelgoedwapens dermate veel op een echt vuurwapen kunnen lijken, dat mensen zich bedreigd kunnen voelen. Bij twijfel wordt de gebruiker als vuurwapengevaarlijke benaderd. Een nepvuurwapen in huis hebben is niet strafbaar, als het wapen op straat wordt gebruikt om iemand te bedreigen, kan je een flinke straf krijgen.