Van Leiden kopt Hoek in blessuretijd naar overwinning

Gert Jan van Leiden is een van de dragende spelers van Hoek (foto: Orange Pictures)

Hoek kende een aantal personele problemen voorafgaand aan dit duel Jonathan Constansia ontbrak vanwege een schorsing, Yves Nyemb wegens vakantie, Sven Mbikulu vanwege een blessure en Rik Impens was ziek. Toch begon Hoek goed aan het duel. Het kreeg meteen een aantal mogelijkheden, waarvan de grootste voor verdediger Gert-Jan van Leiden. Hij zag zijn kopbal echter van de lijn gehaald worden.

In het begin van de tweede helft was er een grote kans voor de thuisploeg, buitenspeler Pernelly Biya brak door de verdediging van Hoek en legde af op Caifano Latuperissa die uit een lastige hoek de pal raakte. Vlak voor tijd kreeg Hoek nog een grote kans. De ingevallen Levi Mombarg gaf een goede pass op Fabian Wilson maar die zag zijn schot gekeerd worden door de keeper van VVOG. Uit de corner kwam er nog een kans. De bal werd in eerste instantie weg gewerkt, maar door Hoek opnieuw ingebracht. Van Leiden kopte zijn ploeg alsnog naar de overwinning.

Gert-Jan van Leiden is niet verbaasd over de vierde plek van Hoek

Stand

Hoek kan terugkijken op een uitstekende eerste seizoenshelft. Als promovendus staat het na zestien wedstrijden op de vierde plaats met 32 punten.

Scoreverloop

0-1 Van Leiden (90)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Fitsch (Wijkhuijs/69), Van Leiden, Van den Bergh, Chergui (Van Renterghem/72), Vandepitte, Wilson, Klap, Tiebosch, De Jager (Mombarg/81), Doesburg