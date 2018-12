De Meeuwen verliest van hekkensluiter

De wedstrijd begon met een minuut stilte wegens het overlijden gisteren van oud-speaker van De Meeuwen Lein de Wolf. De ploeg uit Zoutelande moest het doen zonder de geschorste Delano Langezaal, die vorige week een rode kaart kreeg. De Meeuwen begon goed aan de wedstrijd maar kwam na een kwartier spelen toch met 1-0 achter toen Brandon Könemann profiteerde van een fout van Maas Boogaard in de defensie van de Walcherse ploeg. Martijn Houterman en Jordan Francke kregen daarna nog de kans op de gelijkmaker maar slaagden er niet in om te scoren. Aan de andere kant kreeg Fortes namens RVVH de kans om de score te verdubbelen, maar ook dat slaagde niet. Toch wist De Meeuwen nog voor rust de gelijkmaker te scoren, toen Maas Boogaard van afstand wist te scoren.

Tweede helft

In de tweede helft bleef het tot halverwege qua stand gelijk opgaan, totdat Wouter Swart de ploeg uit Ridderkerk weer op voorsprong zette. Hij tikte de bal binnen uit een corner. De Meeuwen creëerde in de tweede helft amper kansen en RVVH profiteerde daarvan door via opnieuw Brandon Könemann te scoren. Hij besliste de wedstrijd in het voordeel van de Zuid-Hollanders.



Door de nederlaag moet De Meeuwen weer naar beneden kijken, want RVVH is nog wel laatste, maar nadert De Meeuwen tot op vier punten.



Later vandaag kun je hier de ruime samenvatting zien van RVVH-De Meeuwen

Scoreverloop

1-0 Könemann (15)

1-1 Boogaard (45+2)

2-1 Swart (63)

3-1 Könemann (89)



Opstelling De Meeuwen

Kerkhove, Huibregtse, Boogaard, Luteijn (Hamelink/64), Houterman, Pentury, Van de Woestijne (Wattel/87), Koch, But (De Nooijer/70), Dek, Francke