Kloetinge makkelijk voorbij Westlandia

Kloetinge viert een treffer (archieffoto) (foto: Ron Quinten)

De vervelende nasmaak van de nederlaag tegen Poortugal, vorige week, waar in extremis twee treffers moesten worden toegelaten, werd in Naaldwijk snel weggepoetst. Met Nando Pijnenburg onder de lat als vervanger van de geschorste Mitchell Braafhart, toonde het zich vanaf het begin strijdbaar. Kloetinge koos al vroeg de aanval en kwam na een kwartier spelen op voorsprong. Stefan Quinten, die mocht starten in plaats van Van Vossen, gaf een voorzet van links, die door Van Tiggele prima werd binnengekopt. Westlandia werd wat sterker, maar vijf minuten voor rust scoorde Kloetinge op de counter. Een vrije trap van Westlandia werd afgeslagen, waarna Maarten van Vooren en Ramon Janson het snelst reageerden. Zij mochten samen op doel af, Van Vooren gaf de bal keurig af, en Janson maakte geen fout in de afronding.



Na rust werd Westlandia amper meer gevaarlijk. Van Tiggele mocht zelfs zijn tweede nog maken, nadat Van Vooren gehaakt werd in het strafschopgebied. Van Tiggele legde aan van elf meter en passeerde de keeper, waarmee de 3-0 eindstand een feit was. BVCB en SHO speelden beiden gelijk, waardoor Kloetinge twee punten in loopt op de concurrenten. Het blijft wel vierde.

Scoreverloop

0-1 Van Tiggele (15)

0-2 Janson (40)

0-3 Van Tiggele (77/pen)

Opstelling Kloetinge

Pijnenburg, Wuyts, Vd Dries, De Jonge, Jansen, Mulder, Van Tiggele (Bot/89), Quinten, Van Vooren (Kole/80), Özgan (De Leeuw/73), Janson