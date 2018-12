Oemoemenoe verliest laatste thuiswedstrijd van 2018 met grote cijfers

Coach Reweti Montgomery van Oemoemenoe (foto: Omroep Zeeland)

Oemoemenoe kreeg vanmiddag 19-voudig landskampioen Hilversum op bezoek. Voor de Middelburgse formatie stond er weinig meer op het spel, behalve de eer, want Oemoemenoe was al verzekerd van deelname aan de degradatiepoule van de Ereklasse.



Al binnen enkele minuten kwam Hilversum op voorsprong en het duurde tot de stand van 0-31 voordat Oemoemenoe iets terug wist te doen. Het was Leroy Kersten die er 5-31 van maakte. Vervolgens liep Hilversum weer uit tot 5-50 en dat was tevens de ruststand. Grote mannen aan de kant van Hilversum waren internationals Marcus Holden en Sep Visser. Na de korte rust wisten Leroy Kersten, Joey Luitwieler en Andy Petalo te scoren voor Oemoemenoe, dat zag dat Hilversum verder wist uit te lopen en de eindstand uiteindelijk bepaalde op 19-81.



Inhaalwedstrijd

Voor Oemoemenoe resteert volgende week zaterdag nog de inhaalwedstrijd tegen DSR-C in Delft. Daarna komt de formatie van trainer Reweti Montgomery uit in de nationale plate en moet het spelen om lijfsbehoud in de Ereklasse.