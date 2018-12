Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 15 december (foto: OZ)

Derde Divisie A

Hoek lijkt in Harderwijk op een bloedeloze 0-0 af te stevenen, maar dat is buiten Gert-Jan van Leiden gerekend. De verdediger gaat bij een corner mee naar voren en kopt in blessuretijd de winnende treffer binnen.

Stand Derde Divisie A

Hoek gaat de winterstop in met een vierde plaats op de ranglijst. Het staat gelijk in punten met DVS'33 uit Ermelo en heeft Quick Boys en koploper Noordwijk nog in zicht.

1e klasse B

Kloetinge wint op bezoek bij Westlandia. Remco van Tiggele scoort tweemaal voor de ploeg van Marcel Lourens, Ramon Janson verzorgde de andere treffer. Het staat vierde en heeft de ploegen boven zich binnen handbereik. met De Meeuwen verliest het duel met degradatieconcurrent RVVH met 3-1. Het gat tussen de Meeuwen en de hekkensluiter bedraagt nu nog maar vier punten.

2e klasse E

Nieuwdorp boekt een belangrijke overwinning in de onderste regionen. Ze winnen op bezoek bij MZC'11 met 0-3 door goals van Martijn de Goffau, Sahit Aslender en Stefan van der Klooster. Ook Tholense Boys pakt een belangrijke zege. Het wordt op het eigen sportpark 4-0. De doelpunten worden gemaakt door Koen Nieuwkoop (2 keer), Matthijs van Stee en Bram van de Sande.

3e klasse A

GPC Vlissingen behoudt zijn ongeslagen status in derby's dit seizoen, het houdt Walcheren op 1-1. De koploper verliest dus voor de tweede week op rij punten, Arendskerke profiteert door een doelpuntrijke zege op Kruiningen. Michel Harinck verzorgde drie treffers voor Arendskerke. Martijn Simonse van Luctor Heinkenszand deed het nóg beter, hij scoorde alle goals voor de thuisploeg en voegt er dus vier aan zijn totaal toe.

3e klasse B

NOAD'67 trekt aan het langste eind tegen Smerdiek, dat als hekkensluiter de winterstop in gaat. WHS en ZSC'62 verliezen hun wedstrijden, zij blijven bovenin het rechterrijtje.

4e klasse A

Lewedorpse Boys is winterkampioen geworden. De Bevelanders versloegen Colijnsplaatse Boys en zagen dat naaste concurrent Hoedekenskerke/Kwadendamme niet verder kwam dan een gelijkspel in en tegen Cadzand, dat daarmee zijn eerste punt van het seizoen pakte. Apollo'69 deed goede zaken onderin door een overwinning tegen Nieuwland. De winnende treffer werd gescoord door Jermaine van Aerde, de zoon van oud prof Romeo.

4e klasse B

Vosmeer wint voor het eerst dit seizoen. De Thoolse formatie scoorde maar liefst vijf keer in Kerkwerve en doet de laatste plaats nu over aan Brouwershaven. Duiveland blijft op de maximale score, mede door drie doelpunten van Ronald Zwager, Luuk van Duijn scoorde twee keer. De Westhoek was ook op schot. In de wedstrijd tegen Rillandia vielen maar liefst elf doelpunten te noteren. Gijs van Duijvenbode en Lennart Padmos scoorden beiden drie keer. De wedstrijd Hansweertse Boys-SKNWK werd halverwege de tweede helft gestaakt wegens een handgemeen tussen een speler van Hanswertse Boys en de assistent-scheidsrechter van SKNWK.

