Aangifte na rake klappen bij voetbalduel in kelderklasse

Aangiftes na rake klappen bij voetbalduel in kelderklasse (foto: ANP)

Na 68 minuten spelen vlagde de grensrechter van SKNWK voor buitenspel. Daar waren de spelers van Hansweertse Boys het niet mee eens. Zij gingen bij de assistent-scheidsrechter verhaal halen. "Ik zag dat onze grensrechter een klap kreeg waarna hij op de grond viel", zegt SKNWK-trainer Ralph Zegers. "Toen hij op de grond lag kreeg hij nog een aantal klappen en schoppen."

Racistisch

Volgens wedstrijdsecretaris Jim Paauwe van Hansweertse Boys zou de grensrechter de speler eerst racistisch hebben bejegend. "Daarna zijn er klappen uitgedeeld", geeft hij toe. "Maar het is aan politie om te oordelen wie er als eerst een klap uitdeelde."

Toen dat gebeurde, kwam de keeper van SKNWK, die de zoon is van de grensrechter, tussenbeide. "Ik zag toen ook dat er supporters zich met de vechtpartij gingen bemoeien", zegt Zegers. "We zijn gelijk naar de kleedkamer gegaan en hebben besloten om niet verder te spelen." Op het moment van staken stond het 0-2 in het voordeel van SKNWK.

Geen aangifte

Een woordvoerder van de politie zegt dat er nog geen aangifte is gedaan. "Wij zijn niet gealarmeerd. Wel is er zaterdag iemand naar het politiebureau gegaan met de mededeling dat er later komende week aangifte wordt gedaan. Maar waarvan is ons niet bekend."