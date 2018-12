Deel dit artikel:













TOP Arnemuiden verslaat koploper Avanti

TOP Arnemuiden heeft belangrijke punten gepakt in de strijd om de titel in de Hoofdklasse A. De ploeg van Kees-Jan Oppe won met 23-21 van koploper Avanti. TOP neemt tijdelijk de leiding, maar alle concurrenten komen vanavond nog in actie.

Clublogo TOP Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland) TOP Arnemuiden is na vier wedstrijden de meest scorende ploeg in de hoofdklasse en mocht die aanvalsdrang bewijzen tegen koploper Avanti. De bezoekers begonnen sterker en kwamen op een 2-5 voorsprong, maar TOP nam langzaam maar zeker de overhand. Na een kwartier spelen stond het 9-6 voor, waarna de doelpunten elkaar in rap tempo opvolgden. Bij 11-11 ruststand een goede weerspiegeling van de verhoudingen. Na rust nam TOP definitief afstand van Avanti en liep het uit naar 21-16. Avanti probeerde het tij nog te keren, maar de teller bleef steken bij 23-21.