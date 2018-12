Overlast door sneeuw en ijzel valt mee door zacht weer in Zeeland

Gladheid op de weg door winterweer, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Op sommige plekken was het tijdelijk wel erg glad, met name op straten en wegen waar niet gestrooid was, maar dat heeft voor zover bekend nauwelijks tot ongelukken geleid. Hoogstens hadden enkele automobilisten wat blikschade. De sneeuwbuien trokken weg naar het noordoosten, waardoor Zeeland ook de eerste provincie was waar de weerwaarschuwing code geel van het KNMI voor gladheid werd beëindigd.

In andere delen van het land daalde de temperatuur vannacht wat verder, waardoor de sneeuw en ijzel op sommige plekken buiten Zeeland wél is blijven liggen. Dat zorgde op meerdere plekken voor ongelukken, met name in het westen en midden van het land. Ook reden er vanmorgen door de gevolgen van het winterweer geen treinen tussen Utrecht en Schiphol en tussen Amsterdam en Almere.

