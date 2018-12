Kerkhove wordt Nederlands Kampioen zonder één bal te slaan

Lesley Kerkhove (foto: www.knltb.nl)

Een vreemde zondagochtend dus voor de tennister uit Zierikzee. Zonder de baan op te komen mag ze zich nu een jaar lang Nederlands kampioen noemen. Schoofs meldde zich vlak voor de finale af wegens ziekte. "Dit was heel gek. Het staat nu wel op papier dat ik Nederlands kampioen ben, maar ik had liever gespeeld. Ik voelde me goed."

Kerkhove vindt het een gekke manier om Nederlands kampioen te worden

Kerkhove speelt later vandaag ook de finale in het dubbelspel, samen met Demi Schuurs.

Als derde geplaatst

Voor het enkelspel was Kerkhove als derde geplaatst. Nationale toppers als Kiki Bertens en Arantxa Rus deden niet mee aan het toernooi. Lesley Kerkhove werd één keer eerder nationaal kampioen. Dat was in 2011.