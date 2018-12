Brandweer schiet snoeivrijwilligers te hulp die vastzitten op eilandje in natuurgebied

Brandweer schiet vrijwilligers te hulp die vastzitten op eilandje in natuurgebied (foto: Brandweer Sas van Gent)

Ze waren samen met andere vrijwilligers op het eilandje snoei- en knotwerkzaamheden aan het uitvoeren toen aan het einde van de dag bleek dat het bootje waarmee ze waren overgezet kapot was. De aandrijving van het bootje deed het niet meer.

Het werd snel donker

Het merendeel van de snoeivrijwilligers is roeiend aan wal geraakt, maar de twee achtergebleven vrijwilligers pasten er niet meer bij in het bootje. Op en neer roeien was geen optie en het werd snel donker, dus werd de hulp van de brandweer ingeroepen.

De brandweer van Sas van Gent heeft hen met behulp van een bootje van het eilandje gehaald. De melding kwam binnen rond 15.30 uur en voor het donker werd stonden de twee alweer aan wal, schrijft de brandweer op Facebook.

Satellietfoto van het eilandje in de Braakmankreek (foto: satellietdataportaal.nl)