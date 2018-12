Deel dit artikel:













Doodgebeten schaap in weiland, meerdere andere schapen raakten gewond

De politie is op zoek naar de eigenaar van een hond die flink heeft huisgehouden in een weiland bij Kruiningen. In dat weiland tussen de Oude rijksweg en de Zandweg vond de schapenhouder één doodgebeten schaap en meerdere andere schapen hadden bijtwonden.

Doodgebeten schaap in weiland bij Kruiningen (foto: Barry de Leeuw) Volgens de schapenhouder moet het gebeurd zijn tussen donderdagavond 20.00 uur en vrijdagochtend 08.00 uur. De politie bevestigt desgevraagd de melding te hebben ontvangen en de zaak in onderzoek te hebben. De eigenaar vond één doodgebeten schaap en meerdere schapen met bijtwonden in zijn weiland (foto: Barry de Leeuw)