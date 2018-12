Vier jonge verdachten opgepakt voor mishandeling en bedreiging met vuurwapen

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

Het gaat om twee 17-jarige jongens uit Vrouwenpolder, een 16-jarig meisje uit Vrouwenpolder en een 18-jarige man uit Grijpskerke. Zij zouden de Vlissinger vannacht rond 01.00 uur hebben belaagd op het station in Middelburg. Meerdere andere jongeren die daarbij aanwezig waren, werden met het vuurwapen bedreigd.

Rood stoplicht

Na de geweldpleging reden de vier samen weg in één auto. Toen de opgeroepen agenten een auto zagen die aan het signalement voldeed en de bestuurder een stopteken gaven, besloot die met hoge snelheid weg te scheuren. Naast het stopteken negeerde de bestuurder ook een rood stoplicht.

De auto reed met zeer hoge snelheid de A58 richting Vlissingen op en nam korte tijd later de afslag Oost-Souburg. Vervolgens reed de bestuurder met gedoofde lichten verder de Sloebrug over, richting Vlissingen. Volgens de politie raakten de agenten de auto door de combinatie van de zeer hoge snelheid met de gedoofde lichten uit het oog.

Vluchtauto

Later die nacht trof de politie op de Maria van Bourgondiëstraat in West-Souburg de vermoedelijke vluchtauto aan. De vier verdachten zaten nog in de auto. De agenten hebben hen in de boeien geslagen en de auto is voor nader onderzoek in beslag genomen. De politie zet het onderzoek voort, heeft inmiddels diverse getuigen gesproken en verhoort vandaag de vier verdachten.