Drie betrapte drankrijders moeten rijbewijs inleveren

Blaastest politie (foto: ANP)

De drankrijder in Terneuzen maakte het wel heel bont. De bestuurder was tegen een geel hekwerk aangereden, dat daardoor beschadigd raakte. De bestuurder blies bij de ademanalyse 815 µg/l, dat is 3,7 keer zoveel als is toegestaan en ruim voldoende voor het innemen van je rijbewijs. Dat gebeurt voor ervaren bestuurders, die al meer dan vijf jaar een rijbewijs hebben, vanaf een ademalcoholgehalte van 570 µg/l.

Roze kaartje inleveren

Bij Renesse werden twee automobilisten betrapt, waarvan er één zijn rijbewijs moest inleveren. Dat was een 19-jarige man uit Zierikzee. Hij blies 470 µg/l, dat is 5,3 keer zoveel als voor een beginnend bestuurder was toegestaan. Voor beginnende bestuurders wordt het rijbewijs afgenomen vanaf een ademalcoholgehalte van 350 µg/l, dus kom hij zijn roze kaartje meteen inleveren.

De andere drankrijder die bij Renesse werd betrapt kwam er vanaf met een geldboete. De 28-jarige man uit Zeist blies een waarde van 395 µg/l, dus hoefde hij als ervaren bestuurder zijn rijbewijs niet in te leveren.

Teller op drie

Ook op Walcheren werden twee drankrijders betrapt. Daar ging het in beide gevallen om een beginnend bestuurder. Eén van hen zat boven de limiet van 350 µg/l en moest dus zijn rijbewijs inleveren, waarmee de teller van afgelopen nacht op drie komt te staan. De andere Walcherse drankrijder hoefde alleen een boete te betalen.