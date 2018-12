Balende Van den Houten mist bekerduel tegen Willem II (foto: Orange Pictures)

Thomas van den Houten vertelt verdrietig te zijn dat hij het bekerduel moet missen

Dat is balen Thomas! Hoe raakte je geblesseerd?

"Het gebeurde gisteren tijdens de wedstrijd met Katwijk. Twintig minuten voor tijd was de bal aan de zijkant van het veld en tijdens een duel schoot het in mijn hamstring. Ik voelde meteen dat het klaar was en moest meteen aan dinsdag denken."

Dan is de achtste finale van het bekertoernooi waarin jij met AFC speelt tegen Eredivisieclub Willem II. Hoe erg baal jij dat je juist deze wedstrijd gaat missen?

"Ik was gisteren best emotioneel en verdrietig omdat ik niet mee kan doen. Ik keek er erg naar uit. Er komen 400 supporters mee vanuit Amsterdam. Mijn vriendin en schoonouders zijn er. Ook komt er andere familie en veel vrienden, ook uit Zeeland. Voor mijn gevoel stel ik hen nu allemaal teleur en dat is super zonde."

In de eerdere bekerwedstrijden, waarin jullie onder andere TOP Oss en Telstar versloegen, speelde jij wel mee. Maken jullie ook kans tegen Willem II?

"Wij versloegen TOP Oss (5-0) en Telstar (1-0) met redelijk goede cijfers. Als wij ons normale spel spelen en Willem II een mindere dag heeft dan kan het. Kijk, negen van de tien keer verlies je zo'n pot maar je moet een beetje geluk hebben. Het kan een mooie avond worden en het is heel jammer dat ik daar geen deel van uit ga maken."

Hoe ga jij de wedstrijd beleven?

"Ik ga gewoon met de jongens mee. We vertrekken al om half elf en gaan dan nog naar een hotel. Daar lunchen we en dan rusten we nog even. Ik ga me als een soort assistent-trainer gedragen. Meer kan ik helaas niet doen."

Je bent nu bezig aan je tweede seizoen bij AFC. Jullie staan bovenaan in de Tweede Divisie doen het goed in het bekertoernooi. Ik zie je vaak voorbij komen in samenvattingen op Social Media. Wat is AFC voor een club?

"Het is een club die je in Zeeland niet zo snel zal tegen komen. Het is een echte cultuurclub. Wij komen bijvoorbeeld in pak en met stropdas naar de voetbal. Wij hebben een clubhuis en geen kantine. Wat dat betreft is het een speciale club."