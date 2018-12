Daar staan ze dan: de 34 windmolens van windpark Krammer

Het is volgens bouwdirecteur Ton Vrijdag een einde van een tijdperk: "Het team is apetrots. We zijn blij dat het park bijna klaar is, maar het is een dubbel gevoel. Dan moeten we afscheid van elkaar nemen."

Bijzonder bouwproject

In 2016 begon de bouw van het park. Het was volgens Vrijdag een van de meest bijzondere bouwprojecten die hij in de afgelopen jaren heeft gedaan (naast de Westerschelde- en Sluiskiltunnel).

"Het unieke is dat we de windmolens op sluizen hebben gebouwd"zegt Vrijdag. "Daar komt heel wat bij kijken. Bovendien moesten we rekening houden met het broedseizoen, waardoor we goed moesten plannen. We hebben deze locatie gekozen voor de goede wind, maar ook die wind zorgde ervoor dat we op sommige dagen niet konden bouwen."

Windpark Krammer in 10 feiten 1. Er komen 34 windmolens op en rondom de Krammersluizen bij de Philipsdam.

2. De windmolens leveren uiteindelijk stroom aan 100.000 mensen.

3. Er ligt een kabel van 13 kilometer van de windmolens naar Middelharnis (Goeree-Overflakkee).

4. Er zijn ook bedrijven die stroom gaan afnemen: Google, Philips, AkzoNobel en DSM.

5. In totaal werken 2.000 mensen aan het park.

6. Het project kost 215 miljoen euro. Een deel wordt gefinancierd door de 4.000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind. De leverancier van de turbines, Enercon, brengt ook een deel van het geld in.

7. Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland.

8. De eerste windmolen levert als alles goed gaat in 2017 al elektriciteit.

9. In 2019 wordt het project afgerond.

10. Het park ligt tussen drie natuurgebieden in: de Oosterschelde, het Krammer-Volkerak en de Grevelingen

Feestelijke opening

Eind januari - begin februari moet het park helemaal zijn afgebouwd. Het terrein rondom het windpark is dan in oorspronkelijke staat hersteld. Dan moeten er nog een aantal turbines worden overgenomen. Helemaal opgeleverd zal het park dus eind maart zijn, zes weken eerder dan gepland. In mei wordt het park feestelijk geopend.

