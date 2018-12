Harmes wint marathon van Spijkenisse

Erwin Harmes wint de 13e Spijkenisse Spark Marathon (foto: Iwan Oprins)

Harmes was in het Zuid-Hollandse Spijkenisse een maatje te groot voor de concurrentie. In mistige omstandigheden wist hij al snel een gat te slaan met zijn tegenstanders en die zag hij uiteindelijk ook niet meer terug. De Belg Wouter de Kok kwam nog het dichtste in de buurt van de Zeeuw, maar eindigde op gepaste afstand van Harmes. De derde plaats was voor Dordtenaar Roy Werner die bij de meet twaalf minuten toegaf op de tijd van Harmes.

Marathon van Spijkenisse