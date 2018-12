Standaardsituaties doen GOES de das om tegen UNA

Tim de Winter in actie voor GOES, hij maakte één goal vanmiddag (foto: René van der Vliet)

GOES begon zonder de geblesseerde Jarreau Manuhuwa en de niet fitte Remon de Vlieger en Ray Kroon. Dat drietal werd vervangen door Jesse Bank, Hiep Nguyen en Mart de Kroo. De wedstrijd ontbrandde meteen. Erwin Franse kreeg namens GOES een schietkans en aan de andere kant was Brian Boogers namens UNA gevaarlijk. UNA eindigde vorig seizoen als tweede in Derde Divisie B en staat daar nu ook. Toch kwam GOES na 23 minuten spelen op voorsprong door een treffer van Franse die een fout van de UNA-doelman genadeloos afstrafte.

Twee minuten later stuurde Nguyen teamgenoot Tim de Winter diep en die verdubbelde meteen de score voor GOES. Weer twee minuten later kwam UNA direct terug in de wedstrijd door een rake vrije trap van Nick Tielemans. Vlak voor rust kreeg Steve Schalkwijk nog een goede kans op een doelpunt, maar zijn inzet ging net naast de goal.

Na de rust kwam UNA iets beter uit de kleedkamer dan GOES. Dat resulteerde na 57 minuten spelen in de 2-2. Ritchie Anpong was het meest attent nadat hij een corner binnen tikte. Een kwartier voor het einde kwam GOES voor het eerst op achterstand vanmiddag. Opnieuw werd een vrije trap binnen geschoten. Dit maal door Lex van Dijk. Schalkwijk kreeg tien minuten voor tijd opnieuw een mogelijkheid om te scoren, maar strandde dit keer op de UNA-doelman. In de rebound kreeg ook invaller Ruben Besuyen de bal niet in de goal.

Later vandaag kan je hier beelden zien van de wedstrijd

Scoreverloop

1-0 Franse (23)

2-0 De Winter (25)

2-1 Tielemans (27)

2-2 Anpong (57)

2-3 Lex van Dijk (76)

Opstelling GOES

Meulmeester, Dekker, Tawfik, Bank, James, Hollemans, De Winter, Nguyen (Kroon/86), Franse, Schalkwijk, De Kroo (Besuijen/74)